毅行者復辦落空　政府拒批禁聚豁免　樂施會擬改虛擬進行

渣打馬拉松日前雖獲復辦，但樂施會的年度遠足籌款盛事「毅行者」卻被政府以疫情防控為由，拒批「豁免群組聚集」申請，致這項活動不能以連續3日的實體形式進行。樂施會今日(27日)表示，過去多月與政府保持緊密溝通，並修改防疫細節以符合防疫要求，但一直都無收到明確反對通知，對有關決定感到極度失望及無奈，正着手以虛擬模式替代，但尚待相關部分審批，已報名隊伍亦可選擇退回費用。

樂施會引述政府書面通知稱，由於樂施毅行者活動舉辦地點位處麥理浩徑，難以完全阻隔公眾及參加者互相接觸的機會，且活動涉及4,600名參加者及工作人員，需連續3日橫跨數個區域進行，政府認為當中仍存有潛在傳播疫情風險，不批准今年樂施毅行者之「豁免群組聚集」申請。

與其他大型體育活動不同，毅行者時間長達48小時，地點為麥理浩徑，沿途提供飲食予參加者，參與及義工人數逾4,000人，更橫跨西貢至元朗共100公里等等，或構成相關的防疫風險考慮。

該會又說，年中至今一直與政府部門進行緊密溝通，並因應當局要求及反饋，更新活動申請書中之防疫細節，包括大幅減少隊伍數目、不建議安排支援隊伍、於檢查站提供更多獨立包裝食品、參加者須接種兩劑新冠疫苗及提交活動前48小時陰性檢測報告等，並一直沒有收到明確反對通知。豈料，政府於活動舉辦3星期前，方才決定不批准「豁免群組聚集」申請，導致活動未能如以往般以連續3天的實體形式舉行，樂施會對此感到極為失望和無奈。

樂施會暫定於11月22日至12月12日期間，以虛擬形式舉辦毅行者活動，參加者可在指定時間內自行進行賽事，可一次過完成，也可分段完成，並用特定的手機應用程式記錄哩數，賽後會獲頒紀念品，但該模式現正待相關部門之許可證審批。已繳交報名費、登記費及捐款之隊伍，亦可選擇退回相關費用，詳情將於數日內公布。

翻查資料，樂施會毅行者對上一次舉辦已是2018年，2019年因社會事件取消，2020年再因疫情延遲至今年初，以虛擬形式進行。