建制派呻撐政府有辱無榮　有議員盼告別不作為官僚主義

在大部分泛民主派議員離開後，立法會恢復秩序，但不少議員在告別動議上大吐苦水，建制派呻撐政府卻有辱無榮，有議員更直指希望未來告別不作為的官僚主義。

經民聯議員盧偉國表示，由2016年開局開始，立法會隨即成為戰場，加上疫情嚴峻，立法會其後由亂到治，大家是有目共睹的，坦言積極的變化令未來穩固發展。

議員葛珮帆(EQ)指今次於任期議政論政時，更要面對言語及肢體暴力，更可能要識「打架」，議會生態一度變得畸形，有議員為反而反。而近年社會嚴重撕裂，幸《港區國安法》及完善選舉制度把議會帶回正軌。她亦指近年提倡的政策包括成立創科局，推動發展智慧城市、立法禁偷拍等亦成功落實，期望下屆議會及政府繼續為市民服務。

議員梁美芬也重提過去反對派胡作非為，議員於2019年更多次在立法會過夜，議員地區辦事處也有年輕人攻擊，選入立法會議員宣誓肆無忌憚「搞亂檔」，聲稱要制裁自己國家民族的35+民主派初選，聲言要毀滅香港，直至完成《港區國安法》後社會才平穩下來，立法會也恢復秩序，期望未來要繼續處理部分爭議性議題，入23條立法、仇警罪、如何告別劏房，甚至融入國家發展。

勞工界議員陸頌雄則指今日是告別議案，希望未來可以告別社會不公、告別不作為的官僚主義、告別住屋難、睇病難等各種難。

有建制派議員指過去反對派議員遇到施政大小失誤均借勢打擊管治威信，在立場先行的政治鬥爭下，建制派在關鍵議題上以支持港府為大前提，種種因素下建制派爭取民心工作上遇不少困難，可謂「有辱無榮」。該議員希望行政機關能與政黨建立「有辱有榮」執政聯盟關係，希望由政策醞釀及制訂階段，都讓議員有權有責，而非「有事鍾無艷，無事夏迎春」。

議員何君堯形容今次任期為「甜酸苦辣，驚心動魄」，因本來看到一班新面孔進入議會，但後期有議員在宣誓時故侮辱國家，又有議員故意拖慢議會進度，令他感到很失望。他指2019年的黑暴事件中，幸國家及時出手，而實施《港區國安法》令香港回復美好的環境。他又指議會今年內撥亂反正，重歸正道，希望下一屆的議員破格求變，繼續為香港人服務。

議員陳克勤發言時指，以前曾聽過反對派議員指初心是服務市民，但為了個人政治利益，變成服務外國勢力、淪為棋子。他指自己任內特別關注打擊假難民工作，以往政府耗費60億港元公帑於假難民身上，若果放在民生工作可以做很多事情，高興今年通過《2020年入境（修訂）條例草案》，另外他亦特別關心動物權益工作。

議員易志明發言時指，今日(27日)當議員蔣麗芸踏入議事廳時，大家留意到她悉心打扮，隨即起哄。至於他今日的服裝與他在今個會期宣誓時一樣，想表達他始終如一、堅守崗位，為市民服務。