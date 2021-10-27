大專生葵芳藏汽油彈受審　聲稱遭誘墮法網

大專男生去年在葵芳邨被便衣警截查，被發現他攜帶的紙袋內藏有2瓶懷疑汽油彈。涉案男生否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今日（27日）在西九龍裁判法院開審。辯方率先在庭上指稱，被告是被一名警長精心策劃誘墮法網。被告在錄影會面中表示，當日他經朋友介紹，當跑腿工作3小時，可獲5000港元報酬。被告不虞有詐，以為只是運送貴重酒類，豈料該些玻璃瓶原來是汽油彈。

被告林偉豪正修讀高級文憑，控罪指他於2020年4月13日，在葵涌興芳路177號葵芳邨葵正樓外的公眾地方，攜有2樽懷疑汽油彈。今天庭上先播出被告的錄影會面，被告聲稱當日他經朋友介紹工作，隨即有一名男子聯絡被告，並開車來接送被告。對方要求被告幫他買毛巾，然後讓被告待在車內，自己到車尾箱去弄東西。及後2人到葵芳邨，該男子吩咐被告將一個裝有酒的袋，放在屋邨商場外一個石枱上。被告聽到袋內有玻璃瓶的碰撞聲，便沒有猜疑，期間該男子已不知所終。

控方之後傳召警員許毅偉作供。許案發時駐守葵涌警署，當晚8時許，他以便衣打扮到葵芳邨巡邏，期間見被告形迹可疑，將一個紙袋放在石枱後轉身離開，故上前截查。當時許身邊有一名女警及一名警長，3人合力制服被告。及後許在紙袋內發現有2瓶汽油彈。

許在被盤問時同意辯方律師所指，當日的行動訓示，是由上述的警長負責。警長出發前告知隊員，要留意兇徒常在葵芳邨公園花槽內收藏汽油彈，以待時機襲擊葵涌警署。許與警長原本分散行動，但當許截查被告時，警長卻突然冒出，並加入調查。