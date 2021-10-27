拒遵命令披露財務資料　高院判邱美琪入獄1個月

已故商人邱德根的女兒邱美琪，因未有清還一筆超過4000萬港元的欠款，去年4月已被高院頒令破產。其債主V Capital Limited追討欠款期間，指控邱美琪沒有按法庭命令披露財政資料，要求法庭判她入獄。聆案官黎達祥早前聽取雙方陳詞後，今天（27日）頒下裁決，認為邱是故意不完整披露相關資料，考慮到案件的嚴重性，判邱即時監禁1個月，並另須向債權人支付訟費。

本案原告V Capital Limited，被告是邱美琪。原告在2018年提出申請，要求法庭命令被告披露財政資料，同年12月法庭批准原告申請，並下令被告在35日內，交出12類相關資料。惟被告只透過律師交出部分文件。原告於是再入稟，要求法庭根據《高等法院條例》判被告入獄。被告就此解釋指，她沒有依法庭指示披露所有文件，是因為其秘書當時生病需入院，以及事務律師給予錯誤意見，她本身亦受抑鬱症困擾。

聆案官裁決時指，被告所作的解釋無一成立。首先，被告的秘書出院後2個月，法庭才作出相關命令，被告亦無向法庭申請寬延期限。另外，法庭的命令清晰直接，沒有誤解的餘地，不相信被告的律師會給予錯誤的意見，何況被告在英國白金漢大學取得法律學位，聆案官不相信被告不理解命令內容。最後，案中沒有證據顯示被告因患病，而沒有足夠心智能力履行其披露責任。綜觀所有因素，聆案官認為被告是故意不按法庭指令披露文件。考慮到本案涉款金額巨大、涉及大量文件等因素，認為判刑是合適的選擇。