迷你倉大火死因研訊　開始處理隊目許志傑殉職情況

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（27日）繼續在死因裁判法庭進行，並開始處理火警第3日（2016年6月23日）、即許志傑殉職當日的情況。與許一同入火場的時任見習消防隊長邱曉生作供，表示他們當日一行4人進入火場，歷時約15分鐘。他在火場內與其他車更同事溝通數十秒後，發現3名隊員不知所終，而他自己的意識亦開始模糊，最終沿光線爬出火場。

現職高級消防隊長的邱曉生作供表示，他原屬馬鞍山消防局，事發當日到觀塘消防局頂更任泵車主管。他不認識其隊員，包括許志傑、袁耀強及徐建文。下午近5時，他們依從指示到達淘大迷你倉，報到後他得知其隊伍要負責帶動滅火喉、破開儲物室門及滅火。他與3名隊員入火場前有檢查裝備，確保每部對講機有電及處於良好狀態，氣樽存量亦超過最低要求。然後他們將個人識別卡及個人牌交給入口指揮後，便於傍晚6時42分沿1號樓梯行上3樓進入火場。

邱表示當時許志傑手持喉筆，走在隊伍最前，持鐵筆的袁耀強與持萬能斧的徐建文走在中間，他則走在最後，確保隊員不會走失。邱指火場內能見度不足1米，溫度高，地下充斥雜物及積水。走到路口時，隊員依從邱的指示轉右，並開始爆破儲物室門。邱指儲物室內沒有明火，但有熱力湧出，破開數個倉後，滅火喉突然沒有水壓，邱指示隊員後退數步並蹲下，並查問各隊員的氣樽存量。當中許的氣量最少，不足入火場時的一半。邱便用對講機要求上司派人接更，但叫了最少2次都無人回應。

後來突然有一隊消防員出現，邱意識他們是來接更，便向他們報告工作進度，歷時幾十秒。報告完畢後，邱大叫「觀塘泵走喇」，惟無人回應，前行幾步亦無發現。邱繼續用對講機呼喊「觀塘泵隊目、觀塘泵主管」，同樣無人回應，當時環境漆黑、溫度又高，邱感覺自己身體情況開始轉差、意識模糊，但為了尋回隊員終決定折返，惟對講機仍無人回應。邱後來見有2名消防員走近自己，他意識到是其中2名隊員，但同時意識到有一名隊員仍在火場內。但邱感覺自己接近昏迷，便沿光線爬向出口，通知場外一名高級隊長有人失蹤，之後陷入半昏迷狀態。邱清醒後感覺自己四肢像失去知覺，並見到許已被抬上救護車送院。