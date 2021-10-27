中九龍幹線工程沉降　港府拖3日公布惹議　運房局死撐：等評估

中九龍幹線項目進行啟德通風大樓及行政大樓地基工程期間，鄰近啟德隧道行政大樓旁的輔助道路監測點曾於上月30日錄得沉降超標。惟路政署事發後一直隱瞞事件，拖延3日方對外公布，被外界質疑存心隱瞞事故。有議員今日(27日)問及此次事故，運輸及房屋局回應指，路政署當日接獲有關報告後，已即時指令承建商停止地基工程；「死撐」局方就事件完成初步全面性評估後，才向公眾交代整體情況。

工程鄰近啟德隧道行政大樓旁一條輔助道路，其中兩個監測點於上月30日分別錄得超逾預設停工指標6毫米及7毫米的沉降。議員李慧琼質詢局方，停工會否對該項目的施工進度構成影響。運房局回應指，已指示承建商就沉降一事作全面性評估，並需制訂相關緩解措施及減少對有關構築物及公用設施造成潛在影響的施工方法，預計有關跟進工作最快會於11月中完成。

至於整體工程方面，局方指停工的範圍主要涉及啟德通風大樓及行政大樓地基工程，其餘主體工程仍照常進行，但路政署與承建商會追回進度，強調中九龍幹線於2025年通車目標維持不變。

局方重申，涉及沉降的輔助道路為只供維修車輛使用的通道，並不開放予公眾使用。至於周邊的構築物及公用設施，包括啟德隧道、啟德隧道行政大樓等，並無錄得超逾預設停工指標的沉降，承建商的獨立檢測顧問已確認其結構及運作仍然安全。