大專生否認管有汽油彈　稱遭警長設局以為帶酒

大專男生去年4月13日，被指在葵芳邨內遭便衣警截查時，警員在他攜帶的紙袋內搜獲2瓶懷疑汽油彈。涉案男生否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今天（27日）在西九龍法院開審。辯方率先披露其案情，指本案是由一名警長精心策劃，誘使被告墮入法網。被告在錄影會面中表示，當日他經朋友介紹，當跑腿工作3小時，可獲5000港元報酬，他不虞有詐，以為只是運送貴重酒類，豈料該些玻璃瓶原來是汽油彈。

被告林偉豪正修讀高級文憑，控罪指他於2020年4月13日，在葵涌興芳路177號葵芳邨葵正樓外的公眾地方，攜有2樽思疑汽油彈。

庭上先播出被告的錄影會面，被告聲稱當日他經朋友介紹工作，隨即有一名男子聯絡被告，他開車來接送被告。該男子要求被告幫他買毛巾，然後讓被告在車內等候，自己則到車尾箱去弄東西。兩人及後到葵芳邨，該男子吩咐被告將一個裝有酒的袋，放在屋邨商場外一個石枱上。被告聽到袋內有玻璃瓶的碰撞聲，沒有猜疑，期間該男子已不知所終。

控方傳召警員許毅偉作供，案發時許駐守葵涌警署。當晚近7時，他以便衣打扮到葵芳邨巡邏，期間見被告形迹可疑，將一個紙袋放在石枱後轉身離開，故上前截查。當時許身邊有一名女警及警長5905，3人將被告制服，及後許在紙袋內發現有2瓶汽油彈。

辯方盤問許時，指當日行動訓示由警長5905負責，他出發前告知隊員要留意兇徒常在葵芳邨公園花槽內收藏汽油彈，以待時機襲擊葵涌警署，許與警長原本分散行動，但當許截查被告時，警長卻突然冒出加入調查。許同意辯方的說法。