多個部門舉行海上污染事故聯合演習　測試應變能力

為了有效防止因洩漏物質導致的海上污染，多個政府部門包括消防處、政府飛行服務隊、香港警務處、政府化驗所、民眾安全服務隊，以及多間油公司和1間由它們合組的污染控制公司，今日(27日)上午在南丫島西對開海面舉行周年海上污染事故聯合演習，測試各部門在香港水域內發生海上溢油及溢漏有害有毒物質事故時的應變能力，行動代號為「油演2021」及「有害有毒物質溢漏演習2021」。

聯合演習模擬1艘運油船和1艘貨櫃船相撞，導致運油船溢漏燃油，以及4個載有順丁烯二酸酐的貨櫃墜海。其後，油污應變小組到場清理溢漏在海面的油污，而消防處及其他應變小組亦到場，在有需要時控制及處理有可能洩漏的順丁烯二酸酐，以免對附近環境和設施造成威脅。

演習中，各參與單位採取了一連串的模擬應變行動。在模擬油污事故發生後，運油船在南丫島以西海面拋錨，救險隊伍轉卸損毀船艙的燃油和堵塞漏油裂縫，從源頭堵截燃油溢漏。

此外，油污清理隊伍以圍油欄包圍運油船，並用圍油欄在運油船附近架設海上屏障，防止油污擴散。演習亦展示清污船隻和政府飛行服務隊直升機以水模擬向漂散在海面的油污噴灑化油劑，以及使用油污回收機和其他設備。同時，岸灘清理隊伍在南丫島大灣肚進行清理岸灘油污的演練。在處理模擬有害有毒物質洩漏事故時，應變小組將損毀的貨櫃吊離海面，以移除污染源頭。