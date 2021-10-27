氣溫升3°C全球海平面上升　中環海濱變汪洋　浸至中銀大廈

全球面對極端天氣已成常態，關注氣候暖化問題刻不容緩。有氣候關注組織「Climate Central」發表最新研究，如本世紀末全球平均氣氛上升攝氏3度，約50個城市將面對海平面上升的威脅，並需要採取前所未有的抵禦措施，否則居住土地將被淹浸。研究指出，亞洲地區最受水浸影響，香港亦不能幸免。本港氣候關注組織亦指中環水浸並非天方夜譚，建議政府要做好應對準備。

研究將香港列為全球首20個最受影響地區，假如平均氣溫升高攝氏3度，香港將有61%人口居住的地方被淹沒。據Climate Central製作的模擬圖顯示，中環匯豐銀行及中銀大廈已成注洋，中環碼頭則近乎「沒頂」，香港大會堂低座大樓被水淹去半座，中環大片範圍均受水浸影響。若氣溫升高攝氏1.5度，中環國際金融中心外的土地仍「有路可行」。

研究又指出，全球暖化帶來的威脅將集中在亞洲地區，在升溫攝氏3度後，中國約有4,300萬人生活的地方在本世紀末將低於海平面；另外，潮漲時海平面或會淹沒目前全球超過8億人生活的陸地。研究強調，大幅減少碳排放，是所有沿海國家或地區所關注的議題，各地應立即減排，並在2030年前，將碳排放減至現時一半。

世界自然基金會香港分會助理經理(政策)譚芷菁表示，中環受水淹並非天方夜談之事，只是時間上的問題，「(今年)10月份短時間內出現2個8號風球已見端倪」。她認為解決氣候變化迫在眉睫，建議個人可盡量減少碳排放，而政府政策要配合，包括減少溫室氣體排放，盡早實現碳中和；要做好保護自然濕地、儲水去水的基建設施，以及實現生物多樣性等，因為氣候變化，往往會影響物種生存，環境氣候是環環相扣。