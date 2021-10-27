訪客下月起入法院大樓須用安心出行　無智能電話人士可豁免

政府早前要求進入政府大樓及辦公室必須使用「安心出行」，惟基層市民並非一定有智能手機，除有歧視窮人之嫌，亦變相剝削市民使用公共設施的權利。司法機構今日(27日)同樣公布，由下周一(11月1日)起，訪客必須使用「安心出行」掃描場地的二維碼，才會獲准進入法院大樓。惟12歲以下和65歲或以上的人士，以及使用程式有困難的殘疾人士，同時「帶頭」讓步，無智能電話人士在進入法院時豁免使用程式。

司法機構表示，豁免身上沒有智能電話，但必須即日到有關法院大樓辦理法庭事務的人士使用程式。此類獲豁免人士分別為法庭程序的與訟雙方及其親屬、證人、法律執業者和在相關程序中有出庭發言權的人士，以及陪審員。

所有獲豁免人士如欲不使用程式進入法院大樓，必須在指定紀錄表格上登記其姓名、身份證明文件首4位數字或字母、聯絡電話，以及到訪法院大樓的日期和時間，並列明獲豁免的原因。有關人士亦須聲明所提供的資料正確、完整和真實，並向司法機構人員展示相關身份證明文件，以作核實。