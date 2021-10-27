海洋公園尚欠政府54億元貸款　核數師拒發表意見或藏暗湧

海洋公園負債纍纍，先後向港府與其他商業公司借下一身數未清，更要政府出手才於去年還清餘下近16.2億港元的商業貸款，並在今年還清街數，但向政府早年借下的2筆貸款，連同利息高達54.06億港元卻仍有待償還，港府眼見公園面臨財困多年，早已延長其還款期至2028年，並自今年起免其利息，惟海洋公園現正運行其重生方案，核數師亦在報告中指，未來確切的營運模式主要取決於與潛在合作夥伴的商業計劃，無法對未來現金流進行可靠估計，意味前景未明。

海洋公園面臨財困多年，要港府多次出手救亡。政府去年撥出31億港元用以協助償還商業貸款和相關融資成本，在海洋公園財務報告顯示，已於今年6月30日收到款項，而去年仍負債16.2億港元的商業貸款經已全部還清。然而，核數師在報告中指，隨着海洋公園未來以「建設-經營-轉讓」模式營運，並取決於與潛在合作夥伴的商業計劃。在缺少資料下，無法對相關機器資產進行可靠減值評估，亦未能估計未來現金流。鑑於物業、機器及設備，使用權資產和備件的範圍有限，核數師對年度報告不發表意見，即或藏暗湧。

立法會在2005年12月與2013年5月時，分別向海洋公園撥一筆13.87億港元與22.9億港元的貸款，用作資助大樹灣發展計劃等，並需在今年9月起開始分期支付利息與本金，現時2項貸款合共36.77億港元，連同利息17.28億港元，合共達到54.06億港元。有鑑於海洋公園收支不平衡，立法會再於今年3月同意把2筆貸款開始還款期延遲7年，至2028年9月，並延長還款期至31年，並由今年7月起免其相關利息，政府將少收34.6億港元。