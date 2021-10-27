全球大學聲譽排名　港大重返50強　仍輸新加坡國立大學

英國教育刊物《泰晤士高等教育》(THE)最新公布2021全球大學聲譽排行榜(World Reputation Rankings 2021)，香港今年依然只有4間大學入圍全球首200間「聲譽」大學，包括香港大學、科技大學、中文大學及理工大學。本港排名最高的港大今年重返50強，位列48名，惟仍然遠輸給位列全球排名24的新加坡國立大學。

2021年的《泰晤士高等教育全球聲譽排名》由29個國家和地區的202間大學組成，由全球逾1萬位學者投近15萬票決定排名，反映他們認為在研究和教學方面享有最佳聲譽的全球大學。

本港今年維持有4間大學位列躋身排名榜，去年跌出50強的港大今年收復失地，排行第48，是全港大學排名最高，科大及中大去年同告下跌，今年該兩校力保不失，分別維持排名第91至100及第101至125；去年新上榜的理大同樣保持排行126至150。

全球10強的冠亞排位不變，依次是哈佛大學及麻省理工學院，牛津大學由第5升至第3，史丹福大學及劍橋大學各跌一位，分別排第4及第5；餘下的第6至第9名排名不變，分別為加州大學柏克萊分校、普林斯頓大學、耶魯大學，以及加州大學洛杉磯分校；中國的清華大學成功進身10強之內，較去年升3位，亦是唯一打入10強的亞洲區大學。

亞洲區大學排名方面，清華大學排名最高，力壓全球排名13的日本東京大學，其後是全球排名15的北京大學；保持全球排名第24的新加坡國立大學在亞洲區位列第4；接著日本京都大學，以及南韓首爾大學，位列全球48名的港大則排亞洲第7。