國泰確診機師曾往返機場及愉景灣　3巴士線納強檢名單

本港今日(27日)新增5宗輸入個案，涉及2男3女，其中1人是貨機機師，居於愉景灣。政府今晚發出強制檢測公告指，由於該機師在潛伏期間曾於香港逗留，並乘搭公共交通工具進出愉景灣，相關人士需於本周五(29日)前完成病毒檢測。

據政府公布，該名男確診者居於愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣(H2座)。他於本月14日曾乘搭由香港國際機場(新旅遊車總站)往來愉景廣場巴士總站的DB02R號巴士；他另於本月16日乘搭由碧濤軒28號開出往愉景北商場路線號碼4的巴士；以及於上周二(19日)，曾乘搭由愉景廣場巴士總站開出往東涌站巴士總站路線號碼DB01R的巴士。

政府指，同日曾乘搭該路線的乘客，須於本周五或之前接受檢測。受檢人士若在過去3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，沙田乙明邨街救世軍田家炳幼稚園，因爆發上呼吸道感染及或流感樣疾病個案，為審慎起見，同樣被納入強制檢測。本月14至今日期間，曾在該址逗留逾2小時的人士，同樣須於本周五前接受檢測。