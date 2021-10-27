工程儲備基金上年度開支近172億　較撥款額少24.3%

政府今(27日)向立法會提交上年度基本工程儲備基金整體撥款周年報告。基本工程儲備基金項下整體撥款分目在2020至21年度的核准撥款總額為227億2,805萬港元，實際開支為171億9,413萬港元，較核准撥款總額少24.3%，當中以「土地徵用」及「房屋」方面差額最大，實際開支較撥款額分別少56.7%及39.3%。

在「土地徵用」下各整體撥款分目，有關交地及收地補償，及就工務計劃工程項目而支付的補償金及特惠津貼的實際開支為38億8,716萬港元，較2020至21年度核准撥款額89億7,378萬港元少56.7%。主要原因是由於申索人不同意補償額、補償付款前的土地業權查核仍在進行，以及申索人的土地業權及繼承權問題。

在補償金方面，主因有多個項目現金流量需求較預期低及未能預期展開，以及一些主要項目遞延付款，其中原因有多方面，包括前業權人尚未接納補償建議、申索人不同意補償額，以及居於海外的前地段業權人或申索人因疫情爆發而未能回港接受收地補償建議等。

至於在「房屋」項目下的整體撥款分目，實際開支為9,370萬港元，較2020至21年度核准撥款額1億5,437萬港元少39.3%。撥款未能盡用，主要是由於一些繼續進行的項目和新項目的施工計劃及要求有所更改。在2020至21年度擱置或撤回的新項目，包括北區公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程的設計及勘查研究，涉2,900萬港元。