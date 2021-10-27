咖啡培訓中心訛稱國際機構認可　海關拘2董事職員涉違商品例

香港海關今日(27日)拘捕一名咖啡培訓中心的男董事及一名女職員，他們涉嫌將虛假商品說明應用於所提供的咖啡調配師課程，違反《商品說明條例》(下稱《條例》)。

海關早前接獲舉報，指荃灣柴灣角街一間咖啡培訓中心聲稱受國際機構核准，只要學生完成中心提供的調配師課程，便會獲得該機構頒發的證書，但經調查發現，該中心並無獲得相關機構認可，標榜的情況與事實不符。海關在今日採取行動，拘捕中心的45歲男董事和39歲女職員，他們現已獲准保釋候查。

據悉，該咖啡培訓中心在2012年開始經營，涉事的是一個3天課程，每位學生收費約4,800港元。舉報事件的3男2女受害人是在去年12月中旬上課，惟完成課程後遲遲未收到證書，因為疑心漸增，至今年6月報案求助。海關目前仍在調查案件，暫時未知案件牽涉的受害者總數。

海關提醒，商戶應遵守《條例》規定，而消費者購買服務時，應光顧信譽良好的商戶。根據《條例》，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供或邀約提供服務，即屬違法行為，一經定罪，最高可判處罰款50萬港元及監禁5年。市民如遇懷疑違反《條例》的情況，可聯絡海關作出舉報。