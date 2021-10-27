可口可樂第4年被評為全球最大塑膠污染者　數字較2018年倍增

全球步入走塑年代，不少飲品企業都明言會減少生產膠樽，然而由環保團體昨(26日)公布最新的全球調查指，在45個國家淨灘行動中，一共檢獲超過33萬件塑膠廢料，而最常見為可口可樂製品，其數字較2018年時上升超過1倍，更連續第4年被評為全球最大的塑膠污染者。團體促請公司結束使用一次性塑膠包裝。

由東南亞國家環保團體組成平台的聯盟Break Free From Plastic(BFFP)，在今年45個國家邀請的1.12萬名義工進行了淨灘工作，並把檢獲的塑膠廢料進行分析，歸類廢料來自的公司。今年團體一共檢獲超過33萬件塑膠廢料，分辨到是7,700公司的產品，最常見的廢料為可口可樂製品，一共檢得19,826件塑膠廢料，雖然只佔整體5%，但已多於第2位百事公司(PepsiCo)，與第3位聯合利華(Unilever)的總和，Unilever為茶葉品牌PG Tips的母公司。

值得留意的是，被檢獲的可口可樂飲料廢料自2018年起持續上升，由2018年的9,216件，上升至2020年時13,834件，今年更較去年上升30%。另外，可口可樂公司與百事可樂亦連續第4年被評為全球最大的塑膠污染者。

團體指，大品牌聲稱正在解決塑膠危機，但繼續與石油公司合作生產更多塑膠。 為了阻止這困境並對抗氣候變化，可口可樂、百事可樂和聯合利華等跨國公司必須結束對一次性塑膠包裝的依賴和遠離化石燃料。

可口可樂公司回覆東網記者查詢時指，其公司在 2030 年前，希望系統實現每使用1個包裝，就會協助回收1個樽裝及罐裝產品作循環再用。另全球已有約30個市場採用了以100%再造膠料製成的膠樽，而且該數字正在不斷增加。 目前超過一半的產品採用可重複使用包装的形式或透過飲品販賣機銷售；在超過20個國家，可重複使用包装的飲品佔了超過一半的銷量，致力爭取實現目標方面努力。