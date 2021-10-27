浸大首堂國安法課程逾百位學生參與　范凱傑大律師面授

《港區國安法》落實下，全港大專院校等學校須推行國安法教育。其中，香港浸會大學率先將國安教育納入必修課程，要求今年入學的本科生修讀2小時的課程，並測驗合格才能畢業。據該校學生會編輯委員會指，該課程首課於昨日(26日)進行，由香港再出發大聯盟發起人范凱傑大律師面授，並有逾百位學生參與，當中約一半為內地留學生。

香港浸會大學學生會編輯委員會在Facebook專頁分享，范凱傑是香港再出發大聯盟共同發起人，亦兼任粵港澳大灣區香港社會法律交流聯會會長，過去並曾於律政司工作。他在課堂中以200多張簡報，反覆向學生提及《港區國安法》的「四宗罪」，包括分裂國家、顛覆國家、恐怖活動及勾結外國或境外勢力危害國家安全。

范在課堂中多番強調，《港區國安法》條例旨在提高市民對國家的安全和守法意識，維持國家領土統一、完整和促進香港繁華穩定，並重點提到此為各大專院校的責任。范提及唐英傑案件、12港人案、尚未判刑的35+初選案作案例，向公眾釐清了帶有分裂國家意味的字眼，如「光復香港，時代革命」等，足以觸犯《港區國安法》；又舉出馬拉松選手裝束等例子，即使沒有任何行動，但衣著有該口號亦屬於高風險行為。

就有學生問及國安法在港實施後的法律地位，范表示「《港區國安法》係全國性法案，如果與香港法律有衝突，《港區國安法》會凌駕於香港法律上」。他又強調，人權、言論自由在西方亦非絕對。對於觸犯《港區國安法》的定義，他重申犯罪由行為及造意構成，而檢控方於所有刑事案件中必須證明犯罪者有「造意」，方能定罪。

浸大早前將國安教育列為「聯通課程」(CCL)，全名為「國家安全法教育」(National Security Law Education)。校方規定今年9月起入學的本科新生，須修畢 2小時的「國安法教育」面授課堂方並合格方可畢業。