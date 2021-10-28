陳天賜上月榮休　服務入境處34年被封「智能身份證之父」

入境處前副處長陳天賜剛於上月28日榮休，結束在入境處服務34年的難忘歲月。陳有「智能身份證之父」稱譽，任內深得同事愛戴及歡迎，亦是該處多個劃時代科技項目的參與與推動者，貢獻良多，回顧他任內的得意之作，智能身份證、電子護照、「e-道」自助出入境檢查服務等，無一不影響每名香港人。陳天賜受訪時首度披露研發新智能身份證的秘辛，他由設計、研發防偽和安全、換領，甚至印刷等均一一參加，期間還要到歐洲日夜追趕廠商進度，連外國人都形容他是1個Crazy Guy(工作狂人)，陳天賜任內的傑出表現曾贏得多個獎項，但他謙虛地說：「因為我們有個好團隊」！

陳天賜於1987年加入當時的人民入境事務處擔任助理入境事務主任，多年來服務前線。2003年，本港進行換領智能身份證的計劃，陳於2007年出任人事登記處主管，他發現大量人士需要費時排隊輪候辦理換證和領證，部分更是長者和殘疾人士，從而下定決心，日後若參與全民計劃，均堅持利民便民的想法為大前提，在換證計劃下更跳出框框實現網上預先填表及推出自助服務站，整個換證過程更加流暢，甚至在數分鐘內完成。

回想2016年初接手處理開發任務時，由於舊證適用期已至，入境處必須加快步伐研發，務求用作印製高防偽特徵的新智能身份證的卡在2年內完成，「每日都要追進度，當時造卡公司在歐洲，同事在亞洲開工時，歐洲人已經放工，所以經常都是下午4、5時開會。」當時堪稱是「不可能任務」，但難題不止於此，井然有序換證也是一個考驗，如找尋換證中心地點、宣傳新證功能和安全性，以至換領安排均要兼顧。

新智能身份證的安全性亦是市民關注點之一，時間證明一切，該證至今未曾發生過任何問題，安全性多番獲科技專家認證。2018年啟動全民換證身份證計劃時，入境處亦推出「長者及殘疾人士同行換證安排」，由親屬陪伴換證，以及「到訪院舍換證服務」，安排到訪全港安老院舍及殘疾人士院舍，提供一站式換證登記及身份證派送服務。

這些窩心安排，原來與陳天賜想到家中長者有關：「當時(2007年)我就決定有朝一日做下一代換證，就希望提供到這些服務。我母親都坐輪椅，設身處地去想，都會覺得窩心」。

截至2021年9月底，已有接近67萬名長者或殘疾人士透過有關安排順利換證；另有超過1.8萬名院友已辦理換證手續。雖然，新冠肺炎疫情爆發導致計劃進度大落後，但換證計劃開展至上月底，已經有512萬名市民已成功換證。