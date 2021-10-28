特區護照獲國際認同　通關在即籲市民提早換領

新冠肺炎爆發接近2年，各國都收緊入境限制，大大影響各地人民往來及港人外遊意欲，不少市民手上的特區護照亦已過期。近期不少國家已放寬入境檢疫措施，外遊情況料會增加，入境處前副處長陳天賜提醒市民，很多國家都要求護照有半年的有效期，市民宜趁現時空檔盡快辦理特區護照續期，避免一窩蜂換證。

特區護照亦是陳天賜任內另一得意之作，不論是防偽特徵或享免簽證國家數目，均與日俱增，得到國際認同，被譽為世界上防偽功效最佳的護照之一。陳天賜表示，特區護照歷經2007及2019年兩代演變，具備先進及尖端防偽特徵的新一代電子護照。自從本港推出特區護照後，給予該護照持有人免簽證或落地簽證待遇的國家或地區由回歸初期約40個增加至現時的168個，數字不單反映特區護照受國際認同，亦為港人外出旅遊帶來便利，為香港特區護照防偽及認受性奔波多年的陳天賜及其同事對此都十分欣慰。

回顧疫情爆發初期，不少正在外遊的港人被困外地，不能返港，除內地武漢外，遠至南美國家，如阿根廷、馬丘比丘，入境處透過當地中國大使館協助下，都曾安排包機，接載港人回港。這些拯救工作中，陳天賜都深刻體會特區護照的優勝之處，雖然他已退下火線，但入境處仍會努力為特區護照增取更多國家免簽證或落地簽證待遇，尤其是「一帶一路」經濟帶沿線國家。