入境處最早引入中式步操　寄語投考年輕人「要有心」

入境處是駐守香港邊境的前沿部門之一，回歸之後，亦是最早引入中式步操的一支紀律部隊隊伍。入境處前副處長陳天賜透露，多年前部門已派員到深圳學習中式步操，之後再派員向駐港解放軍學習，早於1999年部門結業會操已有中式步操環節，部門內人員早已掌握中式步操精髓，即將來臨的部門60周年紀念會操上，入境處將全面採用中式步操，陳坦言，能夠緊隨國家步伐，體現愛國精神，他感到非常開心及光榮。

陳天賜接受訪問時指出，香港作為國家的「南大門」，入境處除負責香港安全外，亦要守衞國家的安全，去年本港落實《港區國安法》後，入境處亦有將《國安法》納入課程，不論新入職或在職同事均要學習。

談到部門吸納新血，陳天賜勉勵青年人在瞬息萬變的社會中要裝備自己，他寄語打算投考入境處的年輕人「要有心，唔好諗住只係打份工、只係想攞人工」，入境處工種多樣化，要學懂將不同工種串連，然後融會貫通，有時甚至要在短時間內「將不可能的任務變成可能」，具挑戰性之餘又要有社會脈搏，他舉例指，由處理數以億計口岸客流、濫用免遣返聲請人士、甚至黑工，均與入境處息息相關，既要提供良好服務，又要有管制，笑言工作不易為。