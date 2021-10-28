公庵路小巴脫班改道　紅Van載客遭運署打壓　元朗居民促解禁

元朗公庵路一帶居民多年來僅靠一條專線小巴進出市區，惟近日居民群起控訴小巴嚴重脫班，甚至擅改路線，有居民稱曾等車近1小時，出入大受影響，有人更因此被迫轉工。至今年6月有紅色小巴(俗稱紅Van)加入載客，惟上址附近馬路豎立禁區牌令司機頻被抄牌。關注團體日前向運輸署提交逾600居民意見書，促讓兩種小巴公平競爭，並指不排除發起慢駛行動抗議該署處理不公。

「試過等50分鐘上唔到車，經常都係咁！」白沙村居民張太怒指，該村至市區的39號專線小巴班次應為5至8分鐘一班，惟經常等近半句鐘，有司機甚至故意在總站不開車門，讓乘客久等，過去多次向運輸署投訴均被冷待。公庵路居民王小姐則指，該小巴上班上學時間動輒苦等40分鐘才能上車，加上司機經常擅改路線令她氣結。而往中環上班的鄧小姐更指因小巴脫班而經常遲到，被迫轉工，「我已經預早兩個鐘返工，但都係遲到，公司唔接受，我覺得好無奈。」

今年6月，有紅Van營辦新線，由公庵路開往西鐵朗屏站。但司機朱先生卻指路線開通後約兩個月，發現欖口村路、十八鄉路及豐裕路等紅Van必經的路口豎立新的小巴禁區牌，各司機累收近10張告票，質疑運輸署借機打壓，經營亦愈見艱難。

然而豎立禁區牌，雙方各執一辭。運輸署指上述路口早在2006年已豎立禁區牌，惟東網記者綜合村民拍攝相片及網上地圖實景圖發現，部分路口，如十八鄉路及豐裕路交界的禁區牌在今年才出現。屯元天北區民生促進組發言人曾詠雪指，早前發起網上問卷調查，得到逾650名居民反映意見，98%支持紅Van營運，該組織要求政府監督有關專線小巴、解除禁區並要求將上址特別班次公開招標公平競爭，並稱居民不排除與紅Van一起發起慢駛行動抗議。

運輸署證實2019年至今年8月，共收到143宗涉及該專線小巴投訴，主要涉及班次及司機服務態度。發言人表示，經調查後，已向營辦商發警告信，而最近調查顯次服務有改善，亦在本月底增加一輛小巴改善服務。為善用資源及避免不良競爭，輔助路線由現有營辦商一併營運較為合理，亦是專線小巴一貫做法。有關小巴線營辦商負責人曾念國則表示，受區內交通擠塞影響，小巴行程受阻才引致脫班等問題。