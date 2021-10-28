東方日報A1：前景失色泵水仆直　海洋公園再蝕11億

海洋公園業績低處未算低，去年中至今年初先後獲120億元公帑救亡，依然虧蝕連連，入場人次及收入更創歷史新低，根據海洋公園財務報告顯示，在2020至2021財政年度的入場人次下跌至140萬，較上一年度大幅減少36%；收入則下跌45%至約3.9億元，扣除政府資助前之經營虧損淨額高達11億元！有議員認為，水上樂園投資多達40億元，來年經營回報及收益是大挑戰；有學者指出，疫情未明，新開的水上樂園勢必增加營運成本，憂慮公園會淪為「負債黑洞」。

海洋公園昨日公布由去年7月1日至今年6月30日的2020至2021財政年度業績報告，指為遵從政府防疫規例，海洋公園於該財政年度達四成時間、合共146天需要暫停營業，在此期間，公園完全失去來自訪客的一貫收入來源，即使重開後，受客容量限制及社交距離限制，該財政年度的入場人次因而下跌至140萬，較2019/2020年度的220萬人次減少36%，收入由一年前的7.17億元，大跌45%至3.9億元，客量及收入均錄得開園以來新低。

報告指，在該財政年度，海洋公園共獲政府撥款14.54億元，支持公園的營運及資本支出、完成水上樂園發展項目，以及償還由去年6月30日起結轉之流動負債和可能需要提供的補償。不過，即使在獲得政府補助後，海洋公園2020至2021財政年度仍虧損3,180萬元，而扣除政府資助前公園之經營虧損淨額更達11億1,160萬元。另外，該年度公園共有6,868隻動物，其中大熊貓界「熊瑞」安安也於今年滿34歲，是現時由人類照顧全球最長壽的雄性大熊貓。

海洋公園公司行政總裁黃嗣輝指出，海洋公園已在今年8月開展投標資格預審工作，作為採購程序的首階段，物色潛在合作夥伴，以「建設、營運、轉移」模式攜手發展公園。第二階段之招標程序亦將於今年年底或明年年初進行。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，去年公園在政府補貼下才賴以繼續營運，然而今年情況更壞，即使補貼也無法扭轉虧蝕局面，除了受疫情影響外，公園管理層一向的管理不善與理財不佳作風也有關。他預料，疫情在短期內仍然要持續，但剛開幕的水上樂園卻再令公園增加營運成本，加上近日水上樂園的儲物箱收費貴、與閉館不退款等管理模式備受爭議，甚至有不少人因種種不愉快體驗而揚言不會再去，讓人擔心海洋公園及水上樂園未來的客量會繼續下跌，淪為財政上的無底深潭。

旅遊界議員姚思榮指出，去年因閉園日子長，令公園入場人次僅達140萬，但若按照目前一日一萬人次的入園數字，若來年多日開放，加上外判等新模式的發展方案，相信傳統園區未來收入及人次會有所增加。但水上樂園投資多達40億元，回報收益是大挑戰，促請海洋公園把握新景點開幕頭一兩年的黃金時期，提升水上樂園收入，同時盡快公布未來發展計劃，讓合適的投資者加入，加快資金回籠，確保財政穩健。

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