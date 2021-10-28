一般市民日後亦須打第3針疫苗　許樹昌：有機會每年接種

衞生防護中心轄下的聯合科學委員會昨日(27日)開會討論接種第3針安排，建議3類特定群組人士包括低免疫力、60歲或以上長者及高風險人士優先「補針」。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌今日(28日)在電台節目表示，委員會建議第3針轉用復必泰疫苗，是考慮產生抗體的效果較好，但仍然會容許市民選擇科興。

他指出，3類特定群組以外的市民，日後都要接種第3劑疫苗，世界多個國家應對Delta變種病毒傳播，都是正在安排接種第3劑疫苗，日後更有機會每年接種。但他同時表示，假如明年可研究出更針對Delta變種病毒的疫苗，希望可以延長再接種時間。

許樹昌又稱，長者接種率仍低，即使安排接種第3劑疫苗後，亦未必可以隨即放寬社交措施。另外，委員會仍未討論再下降接種疫苗年齡，指衞生署正要求科興提供更多數據，又查詢復必泰會否建議將接種年齡降至5歲，當有足夠資料就會開會討論。不過他指外地已有同類安排，相信本港討論不需花太長時間。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日在另一個電台節目亦表示，接種3針科興，對預防重症，與復必泰不相伯仲。科學委員會的建議會跟隨時間、經驗及疫情而有改變，現時是優化疫苗在不同群組如何運用。至於一些免疫系統比較弱，例如做過腎臟移植手術的人士，打了2針復必泰，發現中和抗體水平有提升，但亦有部分人並無反應，因此建議要打第3針復必泰才完成一個階段。

他又說，早前建議青少年只需打1針復必泰，之後有約6萬名青少年打了第1針，當中10%亦打了第2針，因為他們需要到高風險的地區。至於選擇打第2針的青少年，日後可否接種科興疫苗，需要再作研究。

社區組織協會幹事連瑋翹表示，有長者關注是否接種第3針，會否影響探訪醫院和安老院等社交距離措施，認為如果接種第3針可放寬措施，對推動長者接種有幫助。他又指部分長者會考慮疫苗的副作用問題，指如果首兩針是接種科興疫苗，第3針要轉平台的動力較低。