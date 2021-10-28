G20舉行在即 羅冠聰帶國殤之柱到意大利華使館抗議

羅冠聰（右圖右）等人帶同國殤之柱到中國駐意大利使館外抗議。

二十國集團峰會（G20）周六（30日）至下周日（31日）於意大利羅馬召開，香港前議員羅冠聰及世界維吾爾代表大會倫敦負責人馬赫穆特等人，周三（27日）將丹麥藝術家高志活的作品「國殤之柱」，帶到中國駐意大利大使館外，抗議北京當局嚴重侵害人權。

羅冠聰和馬赫穆特近日抵達羅馬，準備參加對華政策跨國議會聯盟（IPAC）周五（29日）於當地舉行的一系列活動，要求G20各國對北京採取更強硬立場。IPAC表示，G20各國領袖未規劃討論中國外交政策「修正主義」對世界構成的威脅，或北京當局對人權的嚴重侵害。羅冠聰稱，抗議行動旨在凸顯中共殘暴對待、甚至屠殺人民，並摧毀一切對民主自決的追求。

參與抗議的還有遭北京制裁的立陶宛國會議員、IPAC成員薩卡利埃內。立陶宛國會今年5月通過決議，認定中共對維吾爾族施行「種族滅絕」，薩卡利埃內是提案人。她當天企圖將要求北京當局解除對她及其他國家國會議員制裁的信遞交中國駐意大利使館，但遭拒絕。現身抗議活動的還有意大利前外長特爾吉、眾議院外交委員會副主席福門蒂尼及眾議員比安奇。

據IPAC稱，國殤之柱在G20會議舉行期間，將在令北京十分惱火的地點向公眾展示。中國外長王毅將出席會議，於中國駐意大利使館停留。抗議行動料激怒北京。國殤之柱共有6座，分別矗立於羅馬、香港、柏林等地，紀念不同的人權侵害事件。