開學短短2個月有7學童自殺　教育局要求學校加強預防

開學僅僅2個月，本港已出現7宗懷疑學童自殺事件。教育局昨夜(28日)向校長發信，以「識別求助訊號 預防學童自殺」為題，表示關注學生的情緒反應，以及個別學生會否在不自覺中有模仿行為，故提醒學校加強識別及支援自殺高危學生，並推廣精神健康活動，助學生舒展身心。

信中提到，自殺並非由單一原因引發，包括精神健康、家庭關係、朋輩關係等，國際研究均顯示，大部分自殺個案都是有先兆的。教育局希望學校人員多留意學生自殺行為的危險因素及常見自殺警告訊號，例如情緒或行為出現顯著變化、言談間表達死亡或自殺的意念等。學校須盡快檢視及提醒教職員跟從校內機制，讓班主任、輔導組、學生支援組及早識別高危學生、群組或組別，並轉介專業人員支援及輔導。

信件又提到，受疫情影響，不少學校仍實行半天面授課堂，教育局提醒學校兼顧學生的課堂學習及其他發展需要，例如安排運動、音樂活動，促進全人發展及舒展身心。學校亦應舉辦合適的校本精神健康推廣活動，信件也附上相關的資源，其中主要是與精神健康相關的網站及短片。

教聯會對學生輕生問題表示痛心和憂慮，促請政府盡快制訂具體推行方案，包括培訓防止學童自殺的內容及支援配套等，並增撥相關資源，為教師提供有系統的「守門人」訓練，目標在兩年內達致每校最少有一名教師接受「守門人」課程的培訓，以加強、及早識別和介入自殺高危的學生。