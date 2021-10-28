樂施會毅行者被禁　專家指傳播風險與馬拉松相若

樂施會「毅行者」遠足籌款活動被禁，惟參與人數多3倍的渣打馬拉松卻獲批，並於周日順利舉行，惹雙重標準質疑。有專家今日(28日)在電台節目稱，舉辦毅行者的傳播風險很低，在醫學角度，毅行者風險與馬拉松無大分別，料政府拒絕舉辦是行政決定。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，現時無本地爆發，只要參加者都已接種疫苗，舉辦毅行者的傳播風險很低。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，即使毅行者活動時間長，路線未能完全與公眾隔絕，仍可採取賽後增加強制檢測等方式，提升安全系數。在醫學角度，毅行者風險與馬拉松無大分別，料政府拒絕舉辦是行政決定。

「樂施毅行者」過去兩年分別因社會運動及疫情影響停辦，原定今年11月19日至21日復辦。不過，樂施會昨日(27日)接獲政府書面通知，由於活動位處麥理浩徑，難以完全阻隔公眾及參加者互相接觸的機會，加上當中涉及4600名參加者及工作人員，連續3日橫跨數個區域進行，政府認為當中仍存有潛在傳播疫情風險。樂施會表示，過去數月應當局要求，更新防疫細節，但在活動舉辦三星期前突然知悉今年毅行者的「豁免群組聚集」申請最終不獲批准，對此感到極為失望和無奈。