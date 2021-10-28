消委會研究境外物業買賣　發現資料準確性不足

消費者委員會就購買境外物業進行研究，並在今(28日)發布報告。調查結果發現有多個銷售問題，包括一般消費者難以分辨物業是否由持牌營業員負責銷售、提供資料全面性或準確性均有不足、銷售廣告手法誇張誤導，以及準買家支付的訂金及留位費缺冷靜期等。

消委會在今年6至7月曾走訪20個商戶，合共36個境外樓盤、涉及8個司法管轄區，以探討營銷手法，發現當中15個為非持牌代理。惟只有3間分別於小冊子、宣傳單張或卡片中列出無牌聲明，其餘均沒有提供相關資訊。

調查的所有商戶當中，9成在銷售資料等沒有寫上免責聲明。另有2次走訪過程當中，營業員僅提供日文小冊子及宣傳單張，更聲稱不懂日語，靠其專業經驗及猜測文中含義買賣。

該會去年收到56宗住宅物業投訴，較過去3年高。而截至今年8月，該會收到106宗住宅及非住宅物業投訴。

該會指出，目前除持牌代理及營業員外，獲豁免的非持牌地產代理和營業員，以至不受《地產代理條例》和監管部門規管的境外物業。針對有可能涉及的爭議，該會建議所有銷售香港境外一手住宅物業的代理須領牌。

該會亦建議買方提供的資料及廣告宣傳，需根據條例加入法定責任；透過地監局指引，規定給予買方的資料及管制境外物業一手住宅物業廣告內容；就留位費引入強制冷靜期，以及強制要求所有境外一手住宅物業的銷售須由持牌地產代理進行。