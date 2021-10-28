政府要求高風險群組三日一檢　未打針者須每日一檢

港府早前與內地就通關進行對接會議，內地專家提出一系列建議，以提升內地對本港防疫抗疫的信息。港府繼早前宣布取消大部分豁免檢疫群組、要求康復者出院後隔離14天，今日(28日)再宣布，高風險群組人員須接受更加頻密的定期病毒檢測。機場特定群組人員、北大嶼山醫院香港感染控制中心處理確診個案的醫護人員等高危群組，將須每3日接受一次核酸檢測，未完成接種疫苗則須每日一檢。

政府表示，繼機場特定群組人員由上星期三(20日)起，由原來每7天進行一次核酸檢測，改為須3天一檢，北大嶼山醫院香港感染控制中心處理2019冠狀病毒病個案的醫護人員由昨日(27日)起亦須每3天進行一次核酸檢測，而該兩群組人員全部均已完成接種新冠疫苗。

政府將於未來1個月陸續安排其他屬於高風險、高暴露群組的工作人員加密檢測頻次至最少每3天一次，未接種疫苗者則須每天檢測，包括指定檢疫酒店、檢疫設施及有關專車服務的工作人員、凍房工作人員、特定的貨櫃碼頭及船務工作人員，以及社區檢測中心的工作人員等。