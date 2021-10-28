男學生認前年參與觀塘暴動　被判監禁27個月

前年8月觀塘遊行期間，有示威者在偉業街近牛頭角警署築路障與警方對峙。及後警方拘捕多人，其中3名男子被控暴動及襲警等罪。當中一名23歲學生早前已在區域法院承認暴動罪，襲警罪則存檔法庭，押後至今天（28日）判刑。暫委法官許肇強指出，當日參與暴動的示威者人數不多，在示威者開始拋擲汽油彈前，被告已經被捕。雖然被告的暴動程度較低，但他曾用竹枝抽打警員。綜合所有因素後，法官決定判該被告入獄27個月。

今天接受判刑的23歲被告謝灼華，與另2名被告吳仲謙（24歲）及周健豪（26歲），同被控於2019年8月24日，在九龍灣偉業街近牛頭角警署參與暴動。謝另被控在同日同地，在九龍灣偉業街常怡道行人天橋底，襲擊一名總督察，此罪則獲准擱置於法庭檔案不予檢控。另2名被告方面，周健豪否認控罪仍在受審，吳仲謙則有指已經潛逃台灣，法庭已於今年9月向他發出拘捕令。

法官判刑時指，當日的遊行獲得警方不反對通知書，至下午有近20名示威者在上址設路障，他們向警方拋擲雜物及用雷射筆照警。一名總督察驅散示威者時，遭被告用竹枝襲擊，隨即被告被其他警員制服。法官續指，涉案暴動規模不算大，被告並非領導角色，在他被捕後才有示威者使用汽油彈，加上考慮被告有悔意，因一念之差、受到社會影響才犯案，最終判被告監禁27個月。