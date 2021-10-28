白石體育園擬引入全港首個室內田徑場　日後有望舉辦區域賽事

港府除了正在興建啟德體育園，亦擬於馬鞍山白石興建第二個體育園。港府早前就白石體育園的整體規劃聘請顧問研究，有指當局擬於該園引入符合國際標準的室內田徑場，有望成為全港首個大型室內田徑設施。另外再設3個同屬國際標準的體育場地，包括棒球場、板球場及溜冰場，日後可用作舉辦區域性賽事。

港府早於2017年提出於馬鞍山白石興建體育園，涉及的用地早年被劃為康樂地帶，目前部分用地租予體育學院作單車練習場、另有部分則租予其他營運者經營高爾夫球練習場及燒烤場等等。除了以上提及的4個符合國際標準的場地，園區擬建的設施包括高爾夫球練習場、極限運動場、鑊型單車場、單車運動展覽設施及健身中心等等。

體育專員楊德強表示，考慮到有高球練習場經營者於涉事用地營運多年，加上本港整體練習高球設施較少，故未來於園區正式引入高球練習場。不過，他強調現階段只是初步確定園區的設施種類，稍後會進行可行性研究，再確定設施的具體擺位，預計再需時一年，最後確定園區容納的設施，從而評估工程造價及所需興建的時間。