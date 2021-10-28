瞞報健身中心兼職　廉署起訴前郵差涉詐騙從事外間工作

廉政公署昨日(27日)落案起訴一名前郵差，控告他涉嫌欺騙香港郵政，於便箋上訛稱自己沒有擔任外間工作，並於疫情在家工作期間缺勤，欺詐香港郵政薪金約1,200港元。他獲准保釋，明日(29日)在東區裁判法院應訊。

廉署早前接獲香港郵政轉介並展開調查，被告許紹基(30歲)被控4項罪名，即兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》；以及2項欺詐，違反《盜竊罪條例》。

被告於2017年2月初任職郵差，派駐香港仔郵政局。入職前，他在一間健身集團任職會所主任。同年同月底，被告根據《公務員事務規例》向香港郵政申請在上述健身集團從事外間工作。香港郵政於2017年3月底拒絕其申請，其後並就被告涉嫌未經許可從事有薪外間工作展開調查。

香港郵政因應新冠肺炎，於2020年1月至8月期間間歇性實施在家工作安排。所有郵差均須在家候命，不得在辦公時間內辦理個人事務或擔任外間工作。但被告涉嫌於同年7月21日及31日，於值勤期間到上述健身集團工作。香港郵政在廉署調查期間提供全面協助。