住屋淪為炒賣市場　工會促取消房屋補價轉售　確保短中期供應

工會促政府制定3年上樓的承諾時間表。(馮子健攝)

政府早前表示未來10年已覓約350公頃土地，可建約33萬個公營房屋單位，符合《長遠房屋策略》。有工會今日(28日)指出本港住屋問題嚴重，樓價與市民收入脫鈎之餘，住屋市場更成為炒賣市場，故向運輸及房屋局建議取消新建資助房屋補價，確保短、中期的房屋供應等建議。

議員麥美娟指出，不少住屋單位一段時間後可補價作炒賣用途，「白表居屋第二市場計劃」(白居二)的房屋都變相升價。她建議居屋不可補價，或只可轉售予綠表申請者。

對於政府透過「明日大嶼」計劃及北部都會區的長遠發展確保房屋供應，麥指政府更需確保短、中期的房屋供應，建議將合適的監獄設施搬遷至離島，繼續研究發展郊野公園邊陲地帶，開徵土地閒置稅、優化收地補償，確保土地供應項目減少爭議。

另一議員郭偉強則建議，新建資助房屋取消補價安排，減少受私人住宅炒風及市況波動影響，從定價安排、抽籤機制方面全力支援市民安居。他又稱應區分投資與居住市場，重推一手物業空置稅、研究引入資產增值稅等，讓房地產市場適度運作。

此外，工會亦提出善用大灣區空間，為港人提供生活配套、產業支援，以及為不同階層提供可負擔房屋、制訂重回3年上公屋的承諾時間表等。