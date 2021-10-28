強制安心出行　長期病患憂日後覆診受阻　轟醫院未有清晰指引

11月1日起，進入政府大樓及辦公室必須使用「安心出行」，範圍涵蓋被視為緊急扶危的公立醫院。東網收到一位年老、貧困兼長期病患的讀者親筆書信求助，指自己的舊式手機無法使用「安心出行」程式，擔心日後無法到醫院覆診，轟港府一刀切做法離地。儘管有高官表示可以酌情處理，但至今都未有一間醫院有清楚交代相關安排，他對此感到十分憂心及無助。

讀者陸先生為長者，與94歲母親及50歲的胞妹同住，她們2人長期病患，需要定期到廣華醫院覆診及拿取藥物。在新規例下，他十分擔心家人病情受到耽誤，無法按時覆診及服藥。對於早前公務員事務局局長聶德權稱，對於外界擔心無智能電話的弱勢群眾受到影響，各政府部門會按實際情況處理，陸反問何謂酌情處理？準則如何？他曾詢問醫院工作人員，惟無明確答覆。

他指醫院是救命地方，政府卻在這地方諸多限制，是否無視小市民及窮人生命？如政府要強制市民使用「安心出行」，是否有責任向一班弱勢市民，提供智能電話？他指許多無家者、長者及長期病患者生活拮据，無力負責動輒千元的智能電話，新規例留難他們。

此外，另一位讀者郭小姐表示，政府高官高薪厚職，十分離地，無視貧苦大眾苦況。高官不知米貴，一部可以應用「安心出行」的智能電話對某些市民來說，實屬奢侈，反問高官們忍心貧苦大眾為了盲目迎合，而節衣縮食數月嗎？