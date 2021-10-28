梁君彥指立會撥開雲霧見青天　否認為橡皮圖章

第6屆立法會議員任期延長1年，立法會主席梁君彥今(28日)為本屆議會作總結，指本年度舉行了49次、共342小時的會議，是立法會歷年最多。至於政府在本屆立法會提交的政府法案數目，較過去兩屆立法會增加50%。他否認沒有民主派的立法會是橡皮圖章，又指立法會經歷過去4年多的挑戰後，終撥開雲霧見青天，出任主席的他體會很深，認為是很好的磨練機會，但他就不為自己的表現評分，直言「畀得少唔係幾好，畀得多又鬧我」。

梁君彥表示，本屆立法會舉行了190次、約2,057小時的會議，政府在本屆立法會提交了128項政府法案，當中124項獲通過，較過去兩屆立法會增50%。至於今年有46項法案獲通過，更較過去每屆平均通過的法案多逾一倍。

他指過去會議的混亂情況在民主派議員總辭後不再復見，再沒有議員因在大會上行為極不檢點，被命令立即退席，同時亦無因法定人數不足而休會待續。而立法會在昨日(27日)的會議上已審議所有需要處理的法案，是2008年第3屆立法會完結以來，立法會首次在會期終止時沒有法案未獲得處理。

對於今個年度的會議次數為本屆會期最多，但時間卻是最少，梁認為是證明以往有議員以規程問題阻撓會議，現時回到正常議會有足夠時間處理法案，又指辯論法案的時數並非愈多就是愈好。

就今年會議上多項法案及撥款以不記名方式通過，被問及會否憂外界認為立法會已變成橡皮圖章及舉手機器時。他否認說法，指在外國逾90%議會以口頭表決方式通過議案，強調立法會做法沒有分別，反問如議案沒有爭議為何不能舉手投票，更指立法會會議的記名點票率或較其他更民主地方高。

至於立法會被指較少討論政治議題，梁指《港區國安法》及完善選舉制度，已將香港政治問題寫得清清楚楚，而香港大多數市民均關心經濟民生問題，認為香港回歸理性，比政治爭拗撕裂社會更好。

今年不少建制派議員在會上炮轟官員表現差，梁如何評價呢？他則指在過去4年會期有官員受到某些議員刁難，而盡量迴避問題。現有議員不滿官員表現，要視乎是根據客觀或是主觀因素，議員如得不到答案當然不滿意，但認為過程是擦出火花，證明議會非一言堂，是議會正常生態。