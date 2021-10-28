保險經紀疑遭迷姦案　控方質疑被告「醉翁之意不在酒」

女保險經紀上門傾保單時疑遭迷姦案，今天（28日）在高院續審，被告繼續自辯，並接受控方盤問。控方質疑被告「醉翁之意不在酒」，當初接觸事主X的目的根本不是買保險，否則被告不會聯絡他聲稱曾做援交的X。被告否認此說法，指X曾暗示願意用性交換取保單。案件明日（29日）續審，控辯雙方會作結案陳詞。

現年37歲的被告林劍峰，被控於2018年8月29日，在東京街東寧大廈的一個單位內強姦X。被告表示在2018年再透過微信接觸X時，從沒提到3年前X談及可以提供援交一事，因為他心想X未必想舊事重提。控方質疑，如果被告真的有心為父母買保險，根本不可能向做援交的女子查詢；被告之所以虛構援交的說法，不過是想令人相信X是個會為錢提供性服務的人。被告不同意，並指每個人都有其過去，不可能因此認定那人的將來。

被告直言，當日聽到X說「我有方法令佢哋（客戶）搞完一定簽」時，曾考慮對方是在暗示她願意以性交換取保單。他認為這種做法屬「你情我願嘅交易」，否認罔顧X的意願與她性交，並重申自己從沒有把安眠藥混入任何飲料中。

控方指出，從被告當日拍攝的片段中可見，X口齒不清、語無倫次，顯得狀態迷糊，又稱正是這個緣故，被告才能在性交過程中，明目張膽地把手機定好在牆架偷拍。何況如果被告想證明X當時是清醒，他應保留完整片段，質疑被告只是想剪走對自己不利的部分。被告否認說法，強調X當日沒有失去意識，她的對答有紋有路，性交期間X亦有攬着他。他是為了保障自己，才將他們的對話攝錄下來。