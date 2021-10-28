親人羈留後肺炎離世　家屬投訴欠保暖衣物　監警會： 證明屬實

監警會發表2020/21工作報告，當中提及一個投訴個案，一名男子涉嫌管有危險藥物被捕，負責案件的警署警長取走他的長褲作證物後，僅向他提供一條短褲作替換。被捕男子家人到警署提供恤衫及牛仔褲被拒，被捕人士被拘留至出庭應訊。男子獲法庭批准保釋後因身體不適送院，兩日後因肺炎離世。男子家屬投訴警員拒絕接收提供衣物而沒有解釋，亦沒有尋求案件主管指示，認為死因或是羈留期間未獲警方提供足夠衣物所致，獲裁定「證明屬實」。

報告提到，一名男子被發現褲袋內藏有危險藥物被捕。在警署內，一名警署警長同時為值日官，兼該宗案件的主管，指示檢取男子長褲作為證物，並向他提供其私伙短褲作替換。翌日，被捕人士的女兒帶來一件外套、恤衫及牛仔褲，但一名警員在未尋求警署警長指示情況下，只接收外套，且未有向女兒解釋拒絕接收恤衫及牛仔褲的原因。

男子被控管有危險藥物，並被拘留至出庭應訊，其女兒留意到法庭上被捕人士並沒有穿上外套。她父親其後獲法庭批准保釋，同日稍後時間，他因身體不適送院，兩日後因肺炎離世。女兒認為，父親死因有可能是在警署羈留期間未獲警方提供足夠的衣物所致，尤其不滿該名警務人員拒絕接收投訴人帶給其父親的恤衫及牛仔褲而又沒有任何解釋，亦沒有尋求案件主管的指示。

由於該名警務人員疏忽職守，沒有按照既定程序先尋求案件主管的指示，才決定是否接受被捕人士兒子提供額外衣物的要求，因此指控被分類為「獲證明屬實」。

報告續稱，投訴警察課亦向涉事警署警長新增一項「未經舉報但證明屬實」的指控。當被捕男子被發現褲袋藏有危險藥物，而須檢取其長褲作為證物時，警署警長應考慮必要的跟進安排。警長在檢取男子長褲後，只把自己短褲給予他替換，而沒有盡力為對方提供同類衣物，此舉並不恰當。

監警會認為，有關個案充分顯示有必要制訂具體指引，說明檢取被捕人士必要衣物後的跟進行動；建議警方就檢取被捕人士的必要衣物後，警員應如何處理、應通知何人，及由何人負責決定檢取衣物；以及為被捕人士提供合適的必要衣物以作替換時，須作何等安排制訂指引及程序。

監警會亦要求警方考慮採取額外措施，協助前線警員處理特殊情況，例如被捕人士沒有家人或朋友可為其提供衣物，又或者警方在售賣衣服店舖非營業時間檢取衣物，須考慮在警署存放後備衣物以應付緊急需要的可行性。警方接納監警會建議，將檢視現行指引及程序，並作出必要的修訂。東網正向警方查詢涉事警務人員的處分及跟進。