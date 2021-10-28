主婦以假授權書申按揭騙款逾3200萬　今認7項欺詐罪

家庭主婦由8年前開始與犯罪集團合謀，以虛假授權書，把親人和以前任保險經紀時認識的客戶共4個物業作抵押，騙取逾3200萬港元按揭貸款。犯罪集團更有律師行職員參與其中，負責偽造授權書。她今天（28日）在高院原訟庭承認7項欺詐罪，由於辯方表示就本案有事與控方商討，法官杜麗冰遂將案件押後至2022年2月25日再提訊，期間被告須還押。

案發時為家庭主婦的被告黃瑪莉（44歲），育有一名10歲女兒和1名4歲兒子，過往有2次涉及盜竊和違反商品說明條例的案底。她原被控11項欺詐罪，涉及7個物業及4800萬港元貸款。今天她只承認其中7項，控方同意將她否認的控罪於法庭存檔。被告承認的控罪指她於2013年12月至2015年4月間，向不同的財務公司訛稱受到業主的授權，就共4個住宅物業申請按揭貸款，騙取共3239萬港元。

據案情披露，由2014年7月起有多名市民報案，指被告在未獲授權的情況下，用他們名下的物業向財務公司申請按揭貸款。現時案情共涉及4個物業，第一個將軍澳廣場物業為被告家姑及大伯所持有，第二個將軍澳日出康城的物業則由被告大伯的妻子持有。他們分別於2015年9月收到財務公司追討按揭貸款的信件，才驚覺被告先後以3份虛假授權書，利用上述物業向4間財務公司多次申請按揭貸款，其後雖有還款，但最終仍欠交部分按揭貸款，被告家姑等3人於是報警。

至於第三和第四個物業，則分別在西環麗恩閣及北角和富中心，由2對夫婦分別持有。他們均是被告早年任保險經紀時的舊客戶，被告亦管有他們的身份證副本。該2對夫婦於2016年及2015年收到財務公司等的追款信後報警。調查後發現被告以3份虛假授權書，透過不同律師行找到財務公司及一名個人借出按揭貸款，當中部分貸款仍未償還。

案情續指，被告於2014年10月30日已被拘捕但獲准保釋，被告於2015年10月8日再向警方自首。被告向警方招認指，她曾經營2間洗衣店，其後有一間結業且出現財困，加上當時誕下女兒不久，最終被犯罪集團利用，並透過虛假授權書借得按揭貸款用作還債。被告稱她會把事主的身份證副本交給不同的律師行，由律師行職員製作虛假授權書讓她簽署，再由律師行的師爺去找財務公司或個人借出貸款。被告利用上述4個物業，共借到3239萬港元，當中有約1385萬港元仍未償還。據悉現時另有4名涉案人士被捕，案件仍在調查當中。