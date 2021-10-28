億元融資騙案證人拒出庭　黃桂榮獲撤控

港商擬申請一億元人民幣投資基金時，疑遭誘到深圳禁錮勒索，「黃氏家族」兄長黃桂芬及其弟黃桂榮等人涉嫌串謀詐騙因而被控，黃桂芬前年在應訊後墮樓身亡。黃桂榮與另外兩人分別被控欺詐、洗黑錢等4罪，案件今天（28日）在區院再提訊，控方申請撤回對黃桂榮和另一人的所有控罪，餘下一名被控洗黑錢罪的被告則保釋至12月16日再提訊。

3名被告依次為文員黃偉傑（38歲）、商人黃桂榮（61歲）、公司經理葉志偉（40歲），控方今撤回針對黃偉傑和黃桂榮的控罪，二人遂無罪釋放。據了解，案中有證人不願出庭作供。葉志偉被控一項洗黑錢罪，辯方需時閱覧控方文件，故申請押後案件。

葉被控於2017年8月至2018年2月，以卓越萬利的名義持有一個戶口，處理逾2900萬港元黑錢。

黃偉傑和黃桂榮原本一同被控兩項欺詐罪，指他們於2017年9月至11月，向事主訛稱會協助申請一億元人民幣投資基金，要事主擬備報告以支持申請，並表示用卓越萬利有限公司進行評估有利融資申請獲批，從而誘使事主向卓越萬利支付逾97萬港元。

黃偉傑原本再被控一項企圖欺詐罪，指他於2017年12月，向事主訛稱英利按揭財務公司會協助申請該筆基金，事主另需向首被告支付88萬港元作諮詢費。