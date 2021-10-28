警破旺角劏房毒品倉　檢700萬元海洛英拘毒鴛鴦

警方毒品調查科根據線報及深入調查後，發現有人利用劏房單位闢作毒品倉庫，遂於昨晚(27日)掩至旺角大南街進行反毒品行動。期間，探員在一幢唐樓外截查一名形迹可疑的男子，其後將他押返該唐樓一個劏房單位搜查，當時屋內另有一名女子。

探員在單位內搜出一個行李箱，內藏約4.2公斤懷疑海洛英，並在一個櫃桶搜出一包重約250克懷疑海洛英及一批毒品包裝工具，包括一個電子磅及大量可再封膠袋，檢獲的毒品共重約4.5公斤，市值超過700萬港元。

警方經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕屋內兩名男女(分別64及56歲)，他們為情侶關係，均報稱無業及同住上址，2人被帶署扣查。其中被捕男子被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件於明日(29日)在西九龍裁判法院提堂。警方相信涉事毒品倉營運不足1個月，今次行動已成功阻截一批毒品流入市面，將進一步調查毒品來源及分銷區域。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

毒品調查科行動組高級督察廖秉科作出呼籲，販毒為嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬港元，並呼籲市民不要因一時貪念，想「搵快錢」而墮入法網，如果有業主懷疑租客利用單位進行非法活動，請立即向警方舉報。