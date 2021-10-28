供港蔬菜疫市漲3成　茼蒿34蚊斤較月初升逾倍　菜農：貴到過年

由內地供港的蔬果「疫市」漲價，有本地菜農今日(28日)向東網表示，受疫情及天氣因素影響，今月供港蔬菜減少及來貨價上升，整體加價逾30%，創過去10年新高。展望菜價會在下月稍微回落，惟相信農曆新年市民仍難免要捱貴菜。

據蔬菜統營處網頁列明的蔬菜批發價格，多類蔬菜批發價持續飆升。其中，茼蒿今月1日批發價為每斤8.1港元，惟前日(26日)批發價竟高達20.9港元，至昨日(27日)方稍回落至16.8港元，但仍較月初貴逾倍；青白菜昨日批發價則為每斤9.5港元，較月初5.6港元貴近6成；同期，菜心批發價漲約2成至每斤9.1港元；豆苗升逾4成至每斤42.1港元。

現時本港逾9成蔬菜由內地供應，香港入口蔬菜批發商會會長袁昌表示，受新冠肺炎疫情、颱風及雨災影響，內地農產品收成大幅減少，再加上船期延誤致運輸成本上漲，令近日各類蔬菜瓜豆普遍加價3成。「今年10月的菜價是近10年、8年同期最貴的一年」。此外，內地部分地區出行仍受疫情所限，如有寧夏工人未能前往廣東省工作，導致農作物減產。

袁昌預計，菜價最快或於11月後才稍微回落，但相信農曆新年市民仍要捱貴菜。他期望，內地當局盡快放寬，讓農展重返崗位增加產量；今年冬季天氣若不太寒冷，疏菜供應亦可加快回復正常