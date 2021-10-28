逾40年歷史火炭大牌檔遭清拆　政府無意重置被批漠視民情

有熟食檔戶不滿政府安排今在舉行示威抗議。(蔡偉洲攝)

政府早前宣布將於2024年前清拆近40年歷史的火炭熟食市場，並於前日（26日）公布新方案，熟食中心會改為興建綜合大樓，並強調絕不預留空間重新安置熟食市場，有熟食檔戶不滿安排及未能原區重置，今日（28日）趁區議會會議舉行前，於沙田政府合署地下示威抗議。沙田區議員周曉嵐指熟食中心極具特色，更有海外傳媒前來採訪，政府不應扼殺檔戶生存空間。

至於檔戶代表在沙田區議員周曉嵐陪同下，今日於沙田區議會文化、體育及社區發展委員會舉行前請願，反對政府一刀切全面收回東、西熟食市場，要求政府在規劃中的政府聯用大樓及西熟食市場預留位置重置，以及提供收回熟食市場的時間表，同時提供臨時過渡安排。期間檔戶代表向政府產業署及食環署代表遞交請願信，並高叫「重置熟食中心，保留火炭特色。」

檔戶鍾生及陳生表示兩人在區內經營熟食檔逾40年，若政府要求他們搬離，他們希望在未來落成的綜合大樓中，預留一層熟食中心予檔販。他們亦指現時多了市民入區食飯，因為熟食區食物經濟實惠，能讓市民多一個選擇。他們亦擔心伙記會因此失業，就算有補貼也於事無補，盼望政府體諒民情。