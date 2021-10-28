被控期間被令解散　官促控方釐清支聯會法律地位

已被剔除公司註冊的支聯會、及其主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤涉嫌違反《港區國安法》，被控煽動顛覆國家政權罪。案件今天（28日）在西九龍法院再提訊，由國安法案件指定法官、署理總裁判官羅德泉處理。控方表示由於支聯會已告解散，破產管理署正研究它的法律地位。支聯會清盤人蔡耀昌擔心，如果法庭決定由署方代表支聯會應訊，會侵害支聯會應有法律權益。案件現押後至明年1月10日，等待控方與破產管理署商討，以及警方進一步調查。

本案共4名被告，包括香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（64歲、工會幹事）、何俊仁（69歲、律師）、及鄒幸彤（36歲、大律師）。控罪指4名被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。李卓人和何俊仁因其他案件正在監獄服刑，鄒幸彤今天有申請保釋，但被署理總裁判官拒絕。

控方表示，公司註冊處在10月26日將支聯會自公司登記冊中剔除，破產管理署今早去信控方，確認支聯會已告解散。根據法例，行政長官會同行政會議命令將從事不良活動的公司剔除後，該公司被剔除解散前持有或以信託形式代公司持有的財產及權益，均歸屬於破產管理署署長。因此控方需與破產管理署商討支聯會今後的法律地位。

作為支聯會清盤人的蔡耀昌，今天出庭表示希望法庭釐清支聯會的法律代表權。裁判官指此情況未曾發生過，「唔知點處理好」，又舉例說假設是被告逝世，便不會繼續檢控工作。加上本案涉及刑事，並非財產相關的案件，不知會否超越破產管理署署長的權限。最終法庭暫不處理相關議題，讓控方與破產管理署商討，並將蔡耀昌列為有利害關係人士，准他下次再出庭。