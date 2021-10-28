逾半受訪者指生仔非必須　3成人憂子女教育拒在港誕下一代

本港生育率愈趨下降。有調查發現無論是單身抑或有伴侶，逾一半受訪者均認為生兒育女並非必需，更有約3成人表明不會在港生育，主因是擔心子女教育問題。調查建議政府應提供生育津貼，降低市民的生育負擔，從而提升整體生育率。

交友約會公司HK Romance Dating Limited於今年9至10月初，透過電話、網上問卷及街頭訪問方式展開調查，訪問719名單身人士及情侶，了解他們現時對結婚及生育的意向。調查顯示，分別有90%單身人士及52%有伴侶人士均期望結婚，但前者及後者分別有29%及39%人表明不會在港生育，原因依次為擔心教育問題、居住問題及財政問題。

調查亦發現，分別有75%及64%單身人士認為政府應協助家庭置業，以及提供可負擔的幼兒託管服務。另有72%有伴侶人士認為應提供生育津貼，加強市民生育意欲。

該公司指出，在港育兒成本高昂，令港人對生兒育女的期望大減。加上目前14周的法定有薪產假，對要生產的媽媽可謂十分緊絀。她們產前僅有一個月準備，分娩後「坐月」連同與陪伴孩子的時間，不足4個月便要復工。相較歐洲多個國家例如瑞典480日及挪威56周的產假可謂差天共地，建議當局考慮設立生育津貼、以及增加相關產假日數，以提高港人的生育意欲。