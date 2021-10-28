認與醉漢街頭扭打　前區議員簡兆祺自簽守行為

前西貢區議員簡兆祺，今年8月被指與一名疑似醉酒男子當街打架，同被控一項在公眾地方打鬥罪，懷疑醉漢另因涉嫌打傷簡的女助理，另被控襲擊致造成身體傷害罪。案件今天（28日）在觀塘裁判法院再訊。簡兆祺獲准自簽1000港元，守行為12個月，另需付訟費500港元。懷疑醉漢的案件則押後至11月25日再訊，期間他續准保釋。

63歲被告簡兆祺及60歲被告曹偉忠，同被控於2021年8月29日，在將軍澳唐明街2號尚德邨尚德街市外參與非法打鬥。曹另被控於同日同地襲擊梁月蘭，因而對該梁月蘭造成身體傷害。

據簡承認的案情指，自2014年開始，梁月蘭獲簡兆祺聘用為社區助理。當晚7時許，梁到案發現場，打算收起宣傳簡的社區工作的易拉架。期間，狀似飲醉的曹偉忠手持一罐啤酒到場。他不但踢向易拉架，更責罵梁，指她與簡有外遇。梁於是致電簡求助。

約15分鐘後簡抵達現場，他與曹互罵，期間簡突然捉着曹的衣領，曹見狀即踢向簡的膝蓋，2人赤手空拳扭打，過程中簡曾捉着曹的手腕，再把曹摔到地上，有旁人隨後報警。簡曹與梁3人分別手及眼睛有傷，事後均送院治理。