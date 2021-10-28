迷你倉大火死因研訊　見習隊長稱無意識按緊急掣求助

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（28日）繼續在死因裁判法庭進行。與許志傑一同入火場的時任見習消防隊長邱曉生繼續作供，回憶自己在火場內與另外3名隊員失散時，沒意識要按下緊急掣求助，並哽咽表示自己當時只想盡快找回同袍，多於想找人救自己。邱表示當日入火場工作前，上司並無詳細講解火場內間隔，亦無指明工作路線，由他自行決定。

根據邱早前的口供，他當日與3名隊員失散不久後，幾乎失去意識，最終沿光線爬出火場。裁判官問邱，為何當日幾乎暈倒都不按下對講機上的緊急掣求救，是否平日訓練要求未到最惡劣情況都不可求助？邱解釋自己當時意識太模糊，沒想過按下對講機或衞士電子儀器上的緊急掣。研訊主任亦指出，嚴格來説邱當日一人落單，其實他才是需要求救的人，會否是消防員強勢的形象，令他忘記在適當時候都要示弱求助？邱語帶哽咽回應「唔係示弱或者逞強，係責任心，想去搵返其他人多過諗自己⋯⋯全心覺得想快少少去搵佢哋，無諗過㩒Mayday（搜救程序）或者其他措施」。

研訊主任關注消防處平時的Mayday搜救程序訓練是否有不足之處。邱自言熟悉Mayday搜救程序，因每月會與局內同事進行一次模擬訓練，由同事扮演遇險者、入口指揮、救援隊等角色。不過他入職近3年，都沒有扮演過遇險者求救，因而被裁判官質疑，消防處訓練是否沒說明，在甚麼情況下可以按下緊急掣。邱解釋自己一開始被落下時不覺得自己遇險，後來亦無意識要按掣求助。

邱表示當日入火場之前，高級消防區長盧錦榮指示他們隊伍，入火場後負責破開儲物室門及滅火，但盧及上一手同事並無向他指明工作路線，亦無交代過哪些儲物室門已經破開。邱與其隊員要逐個鎖頭查看是否已經破開，而工作路線亦是由邱自行決定，最終其隊伍爆破了2個儲物室便發生今次事件。