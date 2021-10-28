都會大學下周六辦課程資訊日　多場講座及校園導覽

前稱香港公開大學的香港都會大學，將於下周六(11月6日)中午12時至下午5時半於校園舉行「2021聯招課程資訊日」，讓應屆中學文憑試的學生、家長及公眾人士到訪，全面了解都大各課程的最新入學資訊。

資訊日將設有多場入學講座，由5所學院的教授及教務處講解2022/23學年各個學科的特色及收生情況，並設實時問答環節。

當天亦安排校園導覽，讓學生及家長認識正校園、賽馬會校園和賽馬會健康護理學院。賽馬會健康護理學院剛於年初啟用，大樓配備先進嶄新的教學設施，並設有寬敞的休憩和學習空間。除了進一步豐富同學的學習經驗，大學亦將與健康相關的課程，包括護理及物理治療課程，集中在新大樓，有意入讀的學生於資訊日可參觀圖書館及實驗室。

都大將於2022/23學年開辦51個本科生課程，其中2個新課程分別為「科學(STEM)榮譽理學士」和「綜合檢測和認證榮譽應用理學士」，另外15個課程為指定專業/界別課程資助計劃課程(SSSDP)，涵蓋不同範疇，迎合有殷切人力資源需求的行業發展。