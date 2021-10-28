政Whats噏：議辦開門失竊　陳諾恒11萬現金不翼而飛

近來唔少離職區議員喺退還辦事處之前，會將裏面嘅物資送畀街坊。早前以身體狀況為由，宣布辭職嘅沙田前區議員陳諾恒都倣效呢種做法，今日(28日)下晝開放其位於秦石邨嘅議辦並將內裏嘅物品送出。誰知去到傍晚，竟發現高達六位數嘅現金，同埋兩部手提電腦不翼而飛！佢形容失款係「要嚟救命」，事關呢筆錢係用嚟支付員工尾糧，依家惟有喺生活開支撥出現金頂住先。

陳諾恒喺秦石邨嘅議辦，明日必須清場，正式交返畀房屋署。日前佢就透過社交專頁，話議辦裏面仲有一啲物資，包括櫃、書枱、文具、少量電器、口罩及其他物資可以送出，歡迎街坊喺今、明兩天入去議辦慢慢揀，總之啱用就攞啦。後來佢喺社交專頁貼文，話有11.5萬港元現金，同埋兩部手提電腦唔見咗，強調呢筆錢係佢嘅全部，「筆錢要嚟救命」，希望攞咗嘅人可以畀返電腦同埋現金畀佢。

陳諾恒接受東網查詢時，指今日辦事處人流頗多，難以一眼關七。當發現失竊之後，懷疑有人摷過佢個背囊，見到內有現金就拎走咗，佢話本來都好信任街坊，認為過去自己付出咁多，唔應該發生呢啲事。佢重申呢筆現金係用嚟出糧，依家要由自己嘅生活費用先行墊支，當然會對日常生活構成影響啦，好慘呀！

雖然已經報警，但陳話翻查閉路電視之後已發現涉事者。佢呼籲涉事者同佢聯絡，交還失款同電腦的話就保證不予追究，當冇事發生過，否則警方到議辦掃指模同埋發出通緝的話，就可能無轉彎餘地啦。