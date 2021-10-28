菜心豆苗樣樣貴　小販呻來貨價離譜　師奶頭痕：「出去食好過」　　

近來百物騰貴，買餸時要做個精打細算的師奶愈來愈難，繼捱貴價牛肉、冰鮮雞翼後，現時連蔬菜亦要加價。有本地菜農指，今月供港蔬菜整體加價逾30%，創過去10年新高。東網記者今午(28日)到荃灣楊屋道街市與附近視察，有菜檔東主指自早前打風後，豆苗升幅最厲害，打風前一斤20蚊，但現時賣35蚊斤，而菜心亦由以往5蚊一斤加至10蚊斤，自己亦有按升幅加價，同時返少40%貨。

當菜販20多年的喜記負責人伍女士形容，近來菜價「超貴、離譜」，是近10年新高。不同種類的菜亦有增幅，特別是菠菜由以往24蚊一斤，加至現時30蚊一斤。另外菜檔亦有入國外貨，她指來自日本的菜加幅最多，如以往貨品200港元一件加至300港元。她指現時入少約8成貨，亦不敢加太多價，只求保本，留住客人。另一菜檔負責人鄭女士亦指菠菜由以往12港元一斤升逾一倍，達28港元一斤，又指各種瓜類亦有升幅，月初遇上2個風球，令農作物失收，加上內地偏北部地方如寧夏等開始轉冷，不適宜再種菜，以致供求下有所升幅。

市民譚太表示，以往買菜廿蚊兩斤，現時可能20港元僅可買一斤，青瓜亦由以往10港元2份加至5蚊一條，「睇一次貴一次」，只好食少一點，攤長來吃。她指菜價高企，牛肉又貴，「不如出去食好過」，或是煮意粉、湯麵取代。市民陳女士表示，近來感覺所有菜亦有加幅，「好似樣樣加一兩蚊」，估計運輸、供應有影響，但認為加幅不算不合理，她指自己會將價就貨，買較便宜的菜心、生菜。