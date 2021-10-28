大專生藏汽油彈案　警員供稱受查人曾指受警長指示製彈

大專男生去年在葵芳邨被便衣警搜出藏有2支懷疑汽油彈，男生就反指遭警長誘墮法網。男生被控在公眾地方管有攻擊性武器罪之審訊，今天（28日）在西九龍裁判法院繼續。一名警員今作供時表示，他在調查一名涉案男子時，對方聲稱是受一名警長委託，要設局去找個「傻仔」放汽油彈在警署附近，事後警長會給涉案男子酬金，並教導他好好隱匿躲避風頭。

21歲被告林偉豪正修讀高級文憑，他被控於2020年4月13日，在葵芳邨葵正樓外的公眾地方，攜有2支懷疑汽油彈。

控方今天應辯方要求，傳召警員姚家銳（譯音）作供。姚是負責調查本案的警員，他曾為一名懷疑誘使被告犯案的男子（化名A君）錄口供。根據該份口供，A君聲稱他認識一名叫「力sir」的警長。在案發前2星期，警長約他到荃灣某小巴站見面，吩咐他上網去學習製作汽油彈。至案發前一晚，警長再找A君，指示他「聽晚搵個傻仔，拎汽油彈去葵涌警署外既葵芳邨，放係張枱上面，我自然會處理。」

A君的口供續指，在案發當晚6時許，A君經由兄弟幫忙，找到被告入局。A君途經深水埗時，順手拾起2支空玻璃瓶，然後駕車到柴灣去與被告見面。及後A君接送被告到葵涌警署附近，再叫被告落車去放置汽油彈。翌日A君便收到警長給予的3000港元報酬。另外警長又指示A君染髮、燒掉前一天穿的衣物、及收藏好涉案的私家車，及去躲避風頭，之後便與警長失去聯絡。不過姚在接受辯方盤問時，就表示不知道A君所說的警長，是不是便是負責拘捕被告的警長。