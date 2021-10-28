懲教署警方辦工作坊　助在囚者父母改善親子關係

近期本港青少年在囚人士數目上升，懲教署舉辦多項計劃，宣揚奉公守法的觀念、灌輸正面價值觀及去除激進思維，今年年初就與警務處合辦「並肩同行」計劃。計劃今日(28日)邀請21名在囚青少年的家人參與「家愛共融 並肩同行」工作坊，以親子關係作為介入點，以支援青少年更生的角色。

懲教署和警務處的臨床心理學家及義工從心理學角度，協助家長剖析與子女重新相處及建立緊密親子關係將會遇到的困難和挑戰，並教導他們紓緩情緒困擾及心理壓力的方法。另外亦透過讓家長參與情境體驗，學習冷靜理性地處理親子衝突及矛盾，從而有效地建立良好的親子關係。

活動亦安排義工將在囚青少年親手寫下的家書送到參與活動的家長手中，父母亦即場寫下回信寄語要吸取教訓，不要重蹈覆轍。有關家書和回信會放入「時間囊」中，待子女獲釋後與父母一同開啟。

活動講者臨床心理學家許雅君及龔詠訢均表示，透過這次工作坊，可加深家長對青少年特質的認知，有助他們處理與青少年溝通的困難，從而建立互信和緊密的親子關係，協助子女跨過低谷。

其中一名在囚人士阿嵐(化名)的父母表示，他們早前透過參與「並肩同行」計劃的親子活動，已與兒子冰釋前嫌，但擔心這份關係能否在兒子獲釋後延續下去；因此工作坊使他們釋除心中的憂慮，亦學懂在親子衝突中如何控制情緒，以及運用溝通技巧，學習尊重子女的決定。

活動籌劃人懲教主任張兆斌表示，是次活動目的希望建立良好家庭關係，父母能夠與子女坦誠相處，解決問題，避免走向偏激之路。